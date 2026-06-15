Christell Rodríguez celebra su baby shower y revela cómo se llamará su hijo: "¿Le achuntaron al nombre?"

15 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Christell Rodríguez finalmente les contó a sus seguidores el nombre de su hijo. Junto a su esposo Roberto Parra organizó un baby shower en el que hicieron la revelación, rodeados de familiares y amigos.

El pasado mes de marzo la artista anunció el sexo de su bebé y dijo que ya sabía cómo lo llamarían, aunque en ese momento lo mantuvo en secreto.

¿Cómo se llamará el hijo de Christell Rodríguez?

Christell compartió en sus historias de Instagram varios registros de su baby shower, una fiesta temática donde predominaron los tonos azules y celestes en alusión al sexo de su bebé, un niño.

Un gran arco elaborado con globos enmarcó el espacio principal de la celebración, donde los invitados disfrutaron de platillos de repostería y una tabla mixta de quesos y fiambres.

Instagram @christell_oficial

Los asistentes recibieron detalles como una tarjeta de raspadito con la frase "¿Qué hay en mi pañal?", o pequeños ositos celestes dentro de bolsitas de organza transparentes.

Christell encabezó uno de los juegos de la fiesta, al lanzar un oso de peluche a un grupo de invitadas para vaticinar un embarazo a quien lo atrapara.

Para dar a conocer el nombre a sus seguidores, la futura mamá publicó una imagen en la que ella y su esposo abren algunos de los regalos para su pequeño. "Baby Valentino", escribió sobre la postal.

Instagram

Christell no ofreció más detalles sobre el significado ni qué los motivó a elegirlo. "¿Le achuntaron al nombre?", escribió en una de sus historias.

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