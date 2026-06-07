"Se adueñaron de mi mejor compra": Estos son los artículos que adquirió Christell en el CyberDay

07 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Christell Rodríguez no pudo resistirse a las tentaciones del CyberDay 2026, un evento de compras en línea donde no solo adquirió artículos para sí misma, sino también para su futuro bebé.

La artista detalló en sus historias de Instagram parte de la mercancía que adquirió mientras se prepara para la llegada de su primer hijo con su esposo, Roberto Parra.

Las compras de Christell en el CyberDay

Christell se encuentra en las últimas semanas de su embarazo, por lo que ya ha ido comprando la ropita de su hijo. "Nos llegaron algunas cosas grandes. Llegó nuestro coche y la silla del auto y, bueno, hartas cosas que ahí les voy a ir mostrando de a poco. Y también llegó la cómoda que compré", dijo en un video.

"Ya empezamos a guardar algunas cosas", destacó al enseñar el gran mueble de 10 cajones, con algunos atuendos del niño adentro.

Instagram @christell_oficial

La cantante además pensó en su bienestar y salud como futura mamá, por lo que compró un enorme balón de pilates y un cojín para embarazadas.

Pero no fue ella quien estrenó este último artículo, sino su marido. En uno de los registros se ve a Parra dormir profundamente con el almohadón entre sus piernas. "Se adueñaron de mi mejor compra", escribió Rodríguez.

Sin embargo, en una siguiente historia aclaró que finalmente logró dormir con el cojín y que la experiencia fue gratificante.

Instagram @christell_oficial

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