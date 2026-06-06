Christell Rodríguez comparte cómo se prepara para el nacimiento de su bebé: "Me hace mucha ilusión"

06 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Con 31 semanas de embarazo, Christell Rodríguez está cada vez más cerca de darle la bienvenida a su primer hijo. Por esta razón, para ella la planificación ocupa un lugar central en su vida estos días.

Así lo demostró en una de sus historias de Instagram, donde compartió algunos de los preparativos que ella y su esposo, Roberto Parra, realizan de cara al nacimiento de su primogénito y al inicio de su vida como padres.

Preparativos de Christell Rodríguez

En el registro, la artista mostró brevemente la ropa de su bebé recién lavada y colgada en un tendedero. Al respecto, comentó: “Estoy esperando a que se seque porque quiero hacer las bolsitas de las mudas para la clínica”.

Instagram @christell_oficial

“Queremos hacer dos bolsos, uno que esté aquí en la casa y otro que esté en el auto por si más adelante nos pilla el parto en cualquier lado”, explicó Christell. "Me hace mucha ilusión", agregó después, en referencia a su dulce espera.

Por el momento, la influencer detalló que, durante estos días, se mantiene rodeada de un ambiente más hogareño, centrada en tareas sencillas y cuidados cotidianos.

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