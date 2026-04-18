Christell responde si le dio miedo embarazarse siendo paciente bariátrica: "Los médicos hacen más controles"

18 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Christell Rodríguez y su esposo Roberto Parra están muy emocionados por el primer embarazo de la cantante, quien mantiene actualizados a sus seguidores sobre el avance de su dulce espera.

Recordemos que en enero de 2025 la artista se sometió a una operación de manga gástrica, por ello varios seguidores le preguntaron si no teme sufrir complicaciones durante la gestación debido a su condición de paciente bariátrica

¿Qué dijo Christell Rodríguez sobre su embarazo y la cirugía bariátrica?

"¿No te dio susto el quedar embarazada y ser bariátrica, ya que uno no absorbe bien los nutrientes?", fue una de las preguntas que le hicieron a Christell y que publicó en sus historias de Instagram. "¡Para nada!", contestó antes de explicar por qué se siente tranquila.

Instagram @christell_oficial

"Me he cuidado muy conscientemente desde que me operé y gracias a Dios mis niveles de vitaminas están súper. El bebé está creciendo acorde a cómo debe ser, al igual que su peso", expuso la intérprete.

En respuesta a otro usuario, aclaró que su objetivo tras la cirugía nunca fue tener un peso determinado, sino "estar justamente en mejores condiciones para un buen embarazo".

También dijo saber que la operación puede causar complicaciones, por lo que cuida en detalle su nutrición y alimentación.

"El cuerpo puede absorber menos hierro, vitaminas o proteínas. En el embarazo eso es importante, porque el bebé también necesita esos nutrientes. Por eso los médicos hacen más controles y a veces indican suplementos para prevenir problemas", explicó.

Rodríguez ya está en la semana 24, sabe que va a tener un niño e inclusó adelantó que ya eligieron el nombre del pequeño, aunque no lo reveló.

Instagram @christell_oficial

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