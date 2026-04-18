Christell responde si le dio miedo embarazarse siendo paciente bariátrica: "Los médicos hacen más controles"
Christell Rodríguez y su esposo Roberto Parra están muy emocionados por el primer embarazo de la cantante, quien mantiene actualizados a sus seguidores sobre el avance de su dulce espera.
Recordemos que en enero de 2025 la artista se sometió a una operación de manga gástrica, por ello varios seguidores le preguntaron si no teme sufrir complicaciones durante la gestación debido a su condición de paciente bariátrica
¿Qué dijo Christell Rodríguez sobre su embarazo y la cirugía bariátrica?
"¿No te dio susto el quedar embarazada y ser bariátrica, ya que uno no absorbe bien los nutrientes?", fue una de las preguntas que le hicieron a Christell y que publicó en sus historias de Instagram. "¡Para nada!", contestó antes de explicar por qué se siente tranquila.
"Me he cuidado muy conscientemente desde que me operé y gracias a Dios mis niveles de vitaminas están súper. El bebé está creciendo acorde a cómo debe ser, al igual que su peso", expuso la intérprete.
En respuesta a otro usuario, aclaró que su objetivo tras la cirugía nunca fue tener un peso determinado, sino "estar justamente en mejores condiciones para un buen embarazo".Ir a la siguiente nota
También dijo saber que la operación puede causar complicaciones, por lo que cuida en detalle su nutrición y alimentación.
"El cuerpo puede absorber menos hierro, vitaminas o proteínas. En el embarazo eso es importante, porque el bebé también necesita esos nutrientes. Por eso los médicos hacen más controles y a veces indican suplementos para prevenir problemas", explicó.
Rodríguez ya está en la semana 24, sabe que va a tener un niño e inclusó adelantó que ya eligieron el nombre del pequeño, aunque no lo reveló.