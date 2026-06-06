"Un sueño hecho realidad": Las lujosas y relajantes vacaciones familiares de Vale Ortega en Grecia

06 jun. 2026 - 12:11 hrs.

Vale Ortega disfrutó de unas paradisíacas vacaciones familiares en Grecia. Allí, la comunicadora aprovechó aguas turquesas, cielos despejados y días de relajo junto a su esposo Jonathan Lawn y sus hijos Oliver y Sienna.

Así lo hizo saber la chilena radicada en Shrewsbury, Inglaterra, en un video que compartió en su Instagram, donde mostró algunos de los momentos más memorables de su escapada en medio del half term de verano.

Vacaciones de Vale Ortega en Grecia

En su video, se ve a la familia compartir y degustar deliciosos platillos locales, realizar lujosos paseos en yate y a los pequeños jugar a la orilla del cálido mar Mediterráneo. Valeria y su esposo también protagonizan varios clips en los que se los nota sumamente alegres.

Instagram @vale_ortega

"Un sueño hecho realidad", escribió la modelo sobre esta experiencia única. "Navegando en Grecia descubriendo paisajes hermosos durante half term", agregó.

Para Vale, este viaje fue una pausa que le permitió recargar energías junto a los suyos, lo que ella misma resumió como "un descanso necesario".

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