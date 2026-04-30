"Nos enamoramos": La mudanza de Vale Ortega a una casa de tres pisos y casi 100 años en Inglaterra

30 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Cuando Valeria Ortega se mudó con su esposo, Jonathan Lawn, y sus hijos a Shrewsbury, Inglaterra, dijo que vivirían con sus suegros mientras encontraban un hogar propio.

Y la pareja compró en diciembre la casa de sus sueños, una construcción que data de 1930 y que están restaurando antes de la mudanza.

La mudanza de Vale Ortega en Inglaterra

Vale Ortega declaró a Las Últimas Noticias (LUN) que por ahora está encargándose ella sola del proceso de mudanza, pues su marido se encuentra en Estados Unidos por trabajo y sus suegros están de viaje.

La periodista recibió desde Chile unos camiones cargados con sus pertenencias, que deberá acomodar en la vivienda una vez que terminen algunas refacciones.

Instagram @vale_ortega

"Cuando fuimos a ver esta propiedad, realmente nos enamoramos, nos encantó, es hermosa. Tiene mucho espacio, el jardín es precioso y sabíamos que había que hacerle algunos arreglos", dijo.

Ortega detalló algunos de los trabajos que realizan en la casa: "Están remodelando la parte eléctrica, la parte del gas, haciendo una oficina, que es en el garaje, pero tienen que cambiar las ventanas (...) En los baños tuvimos que cambiar la ducha, los azulejos y, como los pisos eran de madera y algunas partes estaban podridas, también cambiamos eso".

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Según LUN, el inmueble de tres pisos cuenta con cuatro habitaciones, tres baños, pieza de juegos, cocina, living, comedor, garaje y un jardín con huerto e invernadero.

"Me lo estoy tomando con relajo, considerando que no tenemos apuro y no tenemos una fecha que cumplir para irnos de la casa de mis suegros", comentó finalmente la comunicadora, quien comenzó su nueva vida en Europa hace ya ocho meses.

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