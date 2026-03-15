"Es horroroso": Esta es la dificultad que enfrenta Vale Ortega tras seis meses de vida en Inglaterra

15 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Ya van seis meses desde que Vale Ortega dejó atrás su vida en Chile para mudarse a Shrewsbury, Inglaterra, junto a su esposo, Jonathan Lawn, y los hijos que tuvieron juntos, Oliver y Sienna.

Para Ortega, su vida en el país europeo se desarrolla bastante bien e incluso consiguió un trabajo como modelo de joyas; sin embargo, hay un choque cultural que la hace "querer llorar" cada vez que lo enfrenta.

El problema de Vale Ortega en Inglaterra

A través de sus historias en Instagram, Vale confesó que todavía no comprende cómo funciona el proceso de compra de casas en Inglaterra y que "lleva meses en eso", pero aún no tiene éxito en encontrar su nuevo hogar oficial.

Instagram @vale_ortega

"No le doy a nadie este sistema. Yo creo que tiene que haber alguien que haga leyes que diga 'esto no puede seguir pasando'. No tiene sentido alguno", comentó con evidente frustración en su registro.

"Es horroroso, lo peor posible que he visto en mi vida", agregó. Finalmente. Vale aseguró que cuando "todo llegue a puerto", contará en detalle todas las experiencias que ha tenido en su largo proceso para adquirir una casa.

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