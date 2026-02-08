Elegante y campestre: Este es el hotel en Gales que alojó a Vale Ortega en una escapada romántica
Vale Ortega y su esposo, Jonathan Lawn, quienes viven desde hace meses en la ciudad inglesa de Shrewsbury, tomaron la decisión de escapar de la rutina y alojarse en un romántico y lujoso hotel.
Ubicado al norte de Gales y a orillas del lago Snowdonia, Palé Hall es una elegante y campestre mansión que parece sacada de una novela de la época victoriana, gracias a su diseño arquitectónico y sus amplios jardines.
El romántico hotel visitado por Vale Ortega
"Escapada romántica en Palé Hall, impactante es poco. Creo que merece otra visita obligatoria en el futuro. Maravillosa mezcla de arte, lujo, naturaleza e historia", escribió Vale Ortega en su Instagram. "Sí, podría vivir acá", aseveró.
En el video que compartió, se aprecian los detalles que hacen de este un alojamiento inolvidable: rincones con música en vivo, pasillos llenos de decoraciones antiguas, senderos externos que conectan al recinto con el lago y hermosas cascadas, entre otros.
Además, según el sitio web, este idílico refugio ofrece a sus huéspedes una amplia oferta de actividades como catas de vino, paseos guiados por sus extensos jardines, jornadas de pesca, talleres de alfarería y tiro al plato.Ir a la siguiente nota
El costo de una noche de estadía para dos personas, ideal para vivir una romántica experiencia como la de Vale Ortega, asciende desde los 525 euros, lo equivalente a unos 532 mil pesos chilenos.
