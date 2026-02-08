"Arréglate" con Pame Leiva: La comediante comparte sus secretos para lucir radiante en el día a día

08 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Pamela Leiva mantiene una conexión cercana con sus seguidores y, a través de sus redes sociales, suele compartir con ellos no solo sus logros profesionales, sino también aspectos íntimos de su vida cotidiana.

En esta oportunidad, la comediante publicó en TikTok un video en el que invitó a sus fans a arreglarse con ella. Con su característico humor y carisma, mostró el paso a paso que sigue antes de salir de su hogar.

Así se arregla a diario Pamela Leiva

Para la ocasión, Pamela usó un ajustado vestido de cuello halter con un estampado tropical en blanco y negro, también reveló el por qué detrás de su elección: "Yo el otro día me fui a hacer una colorimetría... La verdad es que yo soy una morena de estación invierno profundo".

TikTok @pameleivafarias

"Mis colores son fríos, alto contraste, o sea, como colores fuertes y estampados grandes. Por ejemplo, el blanco con el negro me queda muy bien", agregó. Para combinar su atuendo, optó por un estilo casual con zapatillas deportivas y calcetines.

Por otro lado, su maquillaje lo mantuvo bastante natural. En su caso, usó corrector de ojos, sombra de ojos y polvo; se hizo un delineado -aunque admitió que este no es su fuerte-, rizó sus pestañas con máscara y resaltó sus pómulos con bronzer y rubor.

Luego, Pame se perfumó con sus dos fragancias favoritas, el Escada Santorini y el Sol de Janeiro 40, antes de alisar su cabello con un cepillo secador que, aseguró, "es mejor que la Dyson".

En comentarios, los seguidores que la acompañaron a lo largo de su video dejaron mensajes como "Qué lindo tu pelo", "Deberías usar vestido siempre", "Quedaste bella", "¡Me caes superbién! Muy buena tu vibra", entre otros.

