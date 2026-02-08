"Esa carita que ilumina mi vida": Daniel Valenzuela celebra los 15 años de su hija Alondra con tierno mensaje

08 feb. 2026 - 17:41 hrs.

Daniel Valenzuela dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su hija Alondra, fruto de su relación con Paloma Aliaga.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió una serie de imágenes de la menor, quien cumplió 15 años.

El tierno mensaje de Daniel Valenzuela

"¡Felices 15 años hija hermosa! Gracias por llenar de vida mi vida, eres lo máximo", escribió Daniel Valenzuela a la adolescente que ha participado de ficciones de Mega.

"Que todo te venga como lo deseas y mereces y que la gracia de Dios te acompañe siempre. Te amo. Eres esa carita que ilumina mi vida", agregó.

La publicación de Valenzuela generó la inmediata reacción de seguidores, quienes felicitaron a Alondra por su cumpleaños. Incluso, tuvo la inmediata respuesta de ella: "Gracias papi, ¡te amo!".

Paloma Aliaga se suma a los saludos de cumpleaños

Paloma Aliaga también publicó un mensaje cumpleañero, compartiendo con los usuarios fotos de su hija.

"Una nueva etapa que comienza, ahora con 15 años, deseo que sigas siendo el payasito de la casa, ruidosa, bailarina, cantante, sensible, preocupada. Te amo, más de lo que las palabras puedan decir. ¡Feliz cumpleaños mi amada Alondra!", expresó.

