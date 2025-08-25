Un vistazo a la nueva vida de Vale Ortega, su esposo e hijos en Inglaterra: "Lo maravilloso que es este lugar"

25 ag. 2025 - 14:15 hrs.

Luego de disfrutar un vuelo sin complicaciones, Valeria Ortega y su esposo Jonathan Lawn ya están instalados en su nuevo hogar en Shrewsbury, Inglaterra.

La pareja residirá con sus pequeños hijos Oliver y Sienna en casa de los suegros de Vale hasta que consigan un lugar propio, tal y como lo anunció la conductora en una entrevista semanas atrás.

La nueva vida de Vale Ortega y su familia en Inglaterra

"¡Lo logramos! No me quejo, fue un viaje perfecto. Los porotos se portaron increíble y nosotros ya estamos instalados empezando una nueva vida". Ortega escribió lo anterior en un post de Instagram, junto a un video que recoge imágenes del vuelo, así como de la casa donde ahora residen.

Instagram @vale_ortega

"Infinitas gracias por todos los mensajes que han enviado. Perdón si aún no les respondo a todos, voy de a poquito. Les mostraré lo maravilloso que es este lugar", expresó la periodista y modelo.

Luego cumplió su promesa al ir publicando en sus historias vistazos de la locación inglesa donde los niños se están deleitando con paseos en días de sol, alimentando patos y pececitos en estanques.

Instagram @vale_ortega

Vale Ortega también dejó ver que todavía tiene que organizar su ropa, así como una salida con amigos para brindar por su llegada al país natal de su esposo.

