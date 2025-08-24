"Mucho amor a tu familia": El mundo del espectáculo entrega sus condolencias a Maura Rivera

24 ag. 2025 - 11:00 hrs.

El mundo del espectáculo ha reaccionado al trágico momento que vive Maura Rivera, luego de que su padre falleciera víctima de un atropello en la comuna de Puente Alto.

La bailarina radicada en Miami escribió una extensa publicación para despedir a su progenitor, Andrés Rivera Rebolledo, y ante sus palabras, excompañeros de Rojo y otras personalidades de la televisión quisieron sumarse para enviarle sus condolencias a través de Instagram.

Los mensajes para Maura Rivera

Uno de ellos fue Nelson Mauri, quien señaló: "Mau te quiero mucho. Aunque pase el tiempo, siempre me gustaría darte un abrazo calentito como cuando fuimos yuntas. Más en estos momentos".

Instagram de @maurarivera27

Martín Cárcamo, quien también conoció a la bailarina durante el programa de talentos de TVN, se hizo presente al enviar "un gran abrazo querida Maura. Te envío mucha fuerza y paz para ti y toda la familia".

Por su parte, Tathi Lira dijo: "Un abrazo, querida. Mis más profundos sentimientos".

Los bailarines brasileños Bruno Zaretti y Vivi Rodrigues también se manifestaron. "Amiga querida, sé que en estos momentos sobran las palabras. Que Dios te entregue las fuerzas necesarias para enfrentar este dolor. Te mando un abrazo con el alma", escribió él y ella expuso "que Dios te dé el conforte y la paz que solo puede venir de Él y que sobrepasa todo entendimiento!".

Por último, Antonella Ríos comentó: "Un abrazo querida @maurarivera27 mucho amor a toda tu familia".

Instagram de @maurarivera27

Todo sobre Entretenimiento