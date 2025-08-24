"Partió de una manera abrupta e injusta": Maura Rivera luego de trágica muerte de su padre

24 ag. 2025 - 09:50 hrs.

Maura Rivera utilizó sus redes sociales para referirse a la muerte de su padre, Andrés Rivera Rebolledo, quien perdió la vida ayer sábado 23 de agosto.

Cabe recordar que el papá de la bailarina fue embestido por una motocicleta mientras cruzaba un paso habilitado en la intersección de avenida Gabriela con Coquimbo, en la comuna de Puente Alto.

"Me quedo con los mejores recuerdos"

En su cuenta de Instagram, la exRojo recopiló varias fotos junto a su progenitor y señaló: "Partió de una manera abrupta e injusta".

"Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso".

"No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos, se que nadie te enseñó a ser papá pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores!!!! Que tu alma se eleve y descanses en paz. Buen viaje a la eternidad!! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón", agregó.

Para finalizar, también tuvo un gesto con todas las personas que se comunicaron con ella para darle apoyo en estas difíciles circunstancias: "Gracias por cada mensaje, palabra y respeto".

