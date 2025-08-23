Con regalos de lujo y una torta que referencia sus medallas: Así celebró su cumpleaños Nicole Moreno

23 ag. 2025 - 19:00 hrs.

El pasado viernes, Nicole Moreno cumplió 38 años y decidió celebrarlo rodeada de amigos y familia.

La campeona de fisicoculturismo que recientemente fue homenajeada en el Congreso Nacional, fue agasajada con una torta que hizo alusión a sus victorias con medallas y discos de fondant, además de una corona.

Una segunda torta con "seis deseos" y un DJ en vivo en la cadena de restaurantes Ají Seco fueron parte de la noche. Pero el día siguiente llegó con más sorpresas.

Instagram de @nicolelulichile

Como una navidad anticipada

"Luli" esperó a este sábado para abrir todos los presentes que dejaron sus invitados. Bolsas de marcas de lujo como Swarovski, Louis Vuitton y Dior contenían regalos que la modelo fitness agradeció en sus stories de Instagram.

"¡Buen día! Aquí, despertando. Tengo una cama súper king y no tengo dónde apoyar todos estos obsequios que mis seres queridos me hicieron el día de ayer en mi cumpleaños".

Ropa deportiva personalizada, suplementos alimenticios, chocolates sin azúcar, un brazalete para usar en las competencias, estuches y fragancias llegaron a manos de Nicole Moreno.

"Estoy muy agradecida, muy feliz. Es todo lo que yo quería y se nota que me conocen. Amo, amo, ¡muchas gracias! Todo lo que hay acá yo sé que lo hicieron con mucho cariño. (...) Cada uno de los obsequios tiene un lindo significado. Gracias por haber estado conmigo la gran noche de ayer", reveló a sus seguidores.

Instagram de @nicolelulichile

Todo sobre Entretenimiento