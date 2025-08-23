Luis Jara, Emilia Dides y Andrés de León serán los protagonistas de la "Noche Romántica"
Se acaba la espera. Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo la "Noche Romántica", organizada por Radio Romántica para celebrar sus 35 años de vida.
Tres de las voces más bellas de Chile estarán en concierto para cautivar a su público a partir de las 20:30 horas en el Gran Arena Monticello, que contará con la presencia de Rodrigo Sepúlveda en la animación.
Luis Jara, Andrés de León y Emilia Dides darán rienda a sus grandes éxitos propios y quizás alguna sorpresa que no te puedes perder.
Así puedes comprar entradas para la "Noche Romántica"
¿Quieres asistir? ¡Todavía tienes tiempo! Debes ingresar al sitio web de Ticketmaster (clic aquí) y seleccionar la localidad que deseas, las cuales son primeras filas, platinium, black, distintos tipos de plateas y silla de ruedas.
Los valores de los tickets van desde los $17.250 hasta los $74.750. Cabe destacar que mayores de dos años deben contar con su entrada.
