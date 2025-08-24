Pamela Díaz elige el básico más top para recorrer Shanghái: Una falda larga de jeans para un look vanguardista

24 ag. 2025 - 22:00 hrs.

Pamela Díaz llegó a Shanghái, donde se encuentra recopilando vivencias para compartir en su programa de YouTube, “Sin Editar”.

Para recorrer la ciudad más grande de China se enfundó en un atuendo casual, en el que destacó la prenda básica más top de la temporada: la falda larga de jeans.

La nostalgia de los 2000 trajo consigo esta pieza convertida en la estrella de cualquier outfit por su atractivo visual y la versatilidad para combinarla.

El look vanguardista de Pamela Díaz

Con esta falda larga de jeans Pamela Díaz creó un atuendo relajado, jovial y vanguardista. Para el clima tropical como el de Shanghái, nada mejor que pasearse con un textil que se adapta a las altas temperaturas con formas exquisitas para la silueta femenina.

Foto: Instagram@pamefieradiaz

La creadora de contenido lució una falda larga vaquera, de color negro prelavada, en las fotos que dejan en evidencia la contrastante arquitectura de China: con su carácter histórico oriental versus el futurismo de sus rascacielos.

La pronunciada abertura asimétrica al frente le dio un toque especial que Pamela Díaz supo aprovechar al posar con el tren bala de Shanghái, uno de los más rápidos del mundo con su tecnología de levitación magnética.

Su look lo completó con una blusa negra cropped de ligera textura, con mangas cortas y cuello en V, que resaltó por sus detalles laterales de tiras de cuero marrón que asemejan a unas correas con hebillas.

