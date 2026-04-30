Este sábado en Acceso a lo Nuestro: Fernando Godoy se transforma en artista del Circo Timoteo

30 abr. 2026 - 11:40 hrs.

Acceso a lo Nuestro, el espacio del área de cultura de Mega, emitirá este sábado 2 de mayo, a las 17:00 horas, un capítulo dedicado al Circo Timoteo, uno de los espectáculos más populares y con mayor trayectoria del país, creado a fines de la década de 1960 por René Valdés - conocido como “Timoteo”- y Darío Zúñiga, quienes, con un espíritu transgresor, fueron poco a poco ganando un público fiel al recorrer la geografía de Chile.

En el episodio, el historiador Cristóbal García-Huidobro dará el contexto político y social de la época en que surge y se desarrolla el circo enfrentando la discriminación y la rudeza de la vida itinerante.

Fernando Godoy vivirá la experiencia del Circo Timoteo

En paralelo, el actor Fernando Godoy asumirá el desafío de integrarse a la vida del circo, conociendo desde dentro cómo es su día a día, las dinámicas de convivencia entre sus integrantes y se acercará a las historias personales de Arturo Peña (La loca de la cartera), Alejandro Pavez (Alexandra Jean Marie), René Sáez (Verónica Power), Carlos Montes (Jessie La Sirena) y Luis Martínez (Yajaira Martínez).

Como cierre, el actor se pondrá en la piel de un transformista y, con maquillaje y vestuario lleno de brillos y lentejuelas, se presentará en escena en la rutina de "La loca de la cartera".

Mega

La historia del Circo Timoteo continuará con un segundo episodio en que Acceso a lo Nuestro mostrará un registro exclusivo de René Valdés, el creador e intérprete del personaje que da nombre al espectáculo, quien está retirado de la vida circense desde 2025.

Acceso a lo Nuestro se emite todos los sábados como parte de la programación cultural de Mega.

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