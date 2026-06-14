Toque de color a lo Raquel Argandoña: Este es el exótico arreglo floral con el que decora un rincón de su casa

14 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Raquel Argandoña es conocida por tener un gusto único en la moda, uno que no solo se refleja en los atuendos llenos de originalidad que luce, sino también en su forma de decorar el hogar.

Así lo demostró en un video que compartió en una de sus historias de Instagram, donde reveló cómo dio color y nueva vida a un rincón de su casa, con la ayuda de un exótico y fresco arreglo floral.

Exótico arreglo floral de Raquel Argandoña

En su registro, la madre de Nano y Kel Calderón presenta un vibrante ramo, protagonizado por unas proteas rey de intenso color rosa y delicadas anémonas blancas de centro oscuro, una combinación que aporta fuerza y elegancia al mismo tiempo.

Instagram @argandona.raquel

El diseño está complementado con craspedias —esos botones dorados que iluminan el conjunto—, ramas de leucadendron en tono burdeos, helechos verdes y otras espigas florales.

Sin duda, se trata de un arreglo floral que refleja la personalidad extravagante de Raquel, siempre dispuesta a sorprender a sus seguidores con detalles que elevan cualquier espacio.

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