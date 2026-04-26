"Si yo no la escribo, nadie puede": El enojo de Raquel Argandoña por biografía no autorizada

26 abr. 2026 - 00:40 hrs.

Raquel Argandoña reaccionó con molestia en el último capítulo de Only Friends a la biografía no autorizada que está siendo escrita por dos periodistas.

Según contó, fue tras su participación en un programa de televisión que dos comunicadoras se acercaron a su camarín para conversar con ella y pedirle la autorización para un libro sobre su vida.

Biografía no autorizada de Raquel Argandoña

La respuesta de Argandoña fue tajante: "En buena o en mala no me parece, porque ustedes a mí no me conocen, no conocen ni a dónde nací ni quiénes fueron mis papás ni nada. No sé por qué van a engañar a la gente", aseguró.

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Tras lo anterior, la figura televisiva aclaró que recibió entre tres o cuatro ocasiones a las periodistas para entrevistas, pero que nunca tuvo una mayor relación.

Asimismo, afirmó haber recibido ofertas de "profesionales de renombre" para una biografía y aun así ha declinado. "En mi vida, si yo no la escribo, creo que nadie puede escribir algo mío. No tengo nada que ocultar, pero si yo no hablo, no creo que otra persona tenga el derecho", comentó.

Su enojo fue de tal magnitud que reconoció que consultó con abogados la posibilidad de tomar acciones legales, pero que fue descartado.

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