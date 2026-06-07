"Hue... cagado": La divertida anécdota de Luis Jara con Leonardo Farkas en exclusiva tienda de Miami

07 jun. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo de Only Friends, Luis Jara contó la divertida anécdota que tuvo Leonardo Farkas cuando viajó a Miami a celebrar sus 50 años, momento en que se llevó un reto de su amigo.

Con motivo de su celebración de cumpleaños, Farkas invitó a sus amistades más cercanas a Estados Unidos. Dentro del selecto grupo estaban el cantante nacional y su esposa, quienes han compartido escenario, fiestas y más.

El día que Leonardo Farkas llamó "cagado" a Luis Jara

Como una forma de darle un regalo a su señora, Jara fue hasta el lujoso barrio de Bal Harbour para comprar un vestido. Entre Chanel, Dior y otros, Silvana entró a Roberto Cavalli.

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"Va y se prueba un vestido, cuando de repente escucho una voz conocida; estaba Farkas con su 'china' comprándole dos vestidos para su cumpleaños", relató Jara, quien aseguró que justo en ese momento sale su esposa.

"Comenzamos a hablar y de reojo veo el precio, 7 mil dólares, es decir, $7 millones. Entonces le digo: 'pucha, negro otra vez”, agregó.

Tras rechazar la millonaria compra, acompañaron a Farkas a una tienda de zapatos, donde su mujer se fijó en unas botas. "Miro el precio: 4.750 dólares. Ahí fue cuando le dije: 'Mamita, ¿te las vas a poner?'".

"Farkas sale lleno de bolsas y me dice: 'Llévate esta hue…, son las botas de su señora, hue… cagado'", remató.

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