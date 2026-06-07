"Hue... cagado": La divertida anécdota de Luis Jara con Leonardo Farkas en exclusiva tienda de Miami
En el capítulo de Only Friends, Luis Jara contó la divertida anécdota que tuvo Leonardo Farkas cuando viajó a Miami a celebrar sus 50 años, momento en que se llevó un reto de su amigo.
Con motivo de su celebración de cumpleaños, Farkas invitó a sus amistades más cercanas a Estados Unidos. Dentro del selecto grupo estaban el cantante nacional y su esposa, quienes han compartido escenario, fiestas y más.
El día que Leonardo Farkas llamó "cagado" a Luis Jara
Como una forma de darle un regalo a su señora, Jara fue hasta el lujoso barrio de Bal Harbour para comprar un vestido. Entre Chanel, Dior y otros, Silvana entró a Roberto Cavalli.
"Va y se prueba un vestido, cuando de repente escucho una voz conocida; estaba Farkas con su 'china' comprándole dos vestidos para su cumpleaños", relató Jara, quien aseguró que justo en ese momento sale su esposa.
"Comenzamos a hablar y de reojo veo el precio, 7 mil dólares, es decir, $7 millones. Entonces le digo: 'pucha, negro otra vez”, agregó.
Tras rechazar la millonaria compra, acompañaron a Farkas a una tienda de zapatos, donde su mujer se fijó en unas botas. "Miro el precio: 4.750 dólares. Ahí fue cuando le dije: 'Mamita, ¿te las vas a poner?'".
"Farkas sale lleno de bolsas y me dice: 'Llévate esta hue…, son las botas de su señora, hue… cagado'", remató.
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