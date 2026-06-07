"Me siento en paz": José Antonio Neme se sincera con Luis Jara sobre su momento profesional

07 jun. 2026 - 18:40 hrs.

Durante el más reciente capítulo de Only Friends, Luis Jara y José Antonio Neme intercambiaron sus papeles en una íntima conversación que dejó entrever al animador como nunca antes.

Imitando "La Hora de la Verdad" del extinto programa Vértigo, el cantante le consultó al conductor de Mucho Gusto sobre su presente gran profesional, quien manifestó que no esperaba alcanzar tal éxito.

Neme se sincera

"Me siento cómodo, me siento en paz. Estoy en un momento en que disfruto lo que hago, porque tengo una tremenda compañera y hemos construido un gran equipo en la mañana", indicó.

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Tras ser consultado por sus constantes peleas en televisión, Neme aseguró que no es algo de lo que se arrepienta, puesto que "lo que a mí me ha conducido y me ha generado una conexión con el público o comparte el público, es mi sinceridad y frontalidad".

En esa misma línea, dijo haberse dado cuenta, en su regreso al matinal, de que su actitud era del agrado de los televidentes, por lo que fue "saliendo del closet" en cuanto a su frontalidad.

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