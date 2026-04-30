"Logra que se vean naturales": Fran Virgilio muestra nuevo procedimiento estético en su rostro

30 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Fran Virgilio compartió en redes sociales uno de los últimos procedimientos estéticos que se realizó en su rostro.

La influencer le confió la intervención a la doctora Francisca Fuentes, quien cuenta con más de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Fran Virgilio muestra su nuevo retoque estético

En el video publicado en su historia de Instagram, Virgilio está sonriendo y tocando sus labios mientras se mira a un espejo.

"Ya es la tercera vez que vengo con ella, la queen (reina) de los labios", escribió sobre la imagen.

En esa misma línea, reconoció que "mis labios son muy finitos y ella logra que se vean naturales. ¡Es tremenda!", cerró.

Todo sobre Fran Virgilio