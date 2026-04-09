"Cuando esté soltera quiero ser como tú": Postales playeras de Fran Virgilio en Brasil se llenan de elogios

09 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Fran Virgilio tuvo un gran impulso en sus redes sociales tras su bullada separación con Karol Lucero y su paso por la alfombra roja de Viña 2026.

Fue así como la influencer alcanzó una gran cercanía con sus seguidoras, quienes están atentas a todos los pasos de la modelo en redes sociales.

Por lo mismo, sus recientes fotografías en la playa fueron alabadas por las usuarias, quienes destacaron que Virgilio luce mucho mejor desde que está soltera.

Las postales playeras de Fran Virgilio que fueron aplaudidas

Precisamente, Fran subió fotos de su visita a Jureré, balneario exclusivo ubicado al norte de Florianópolis, Brasil, donde la influencer estuvo disfrutando de un merecido descanso.

En este carrusel se le puede ver disfrutando de las playas paradisíacas y de la noche bohemia de Brasil, siempre en compañía de sus amigas.

Por lo mismo, las usuarias no dudaron en afirmar que Fran se ve mucho mejor soltera: "Es mi idea o a la Fran le volvió la luz la vida"; "Cuando esté soltera quiero ser como tú"; y "La vida es hermosa al lado de las amigas, amo el brillo que hoy tienes Fran, mi ídola".

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