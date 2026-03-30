Fran Virgilio contesta a rumores de romance con figura de La Roja: "Se me calman"

30 mar. 2026 - 15:10 hrs.

Fran Virgilio publicó en redes sociales una sensual sesión de fotografías en las que posa en un dormitorio, vestida con una ligera lencería blanca.

La influencer recibió montones de elogios, pero también leyó un mensaje relacionado a su supuesto romance con un integrante de la Selección Chilena.

La reacción de Fran Virgilio a rumores de romance con futbolista

Las sospechas surgieron días atrás, cuando un show de farándula difundió una foto grupal donde aparecía Fran Virgilio junto al defensa de La Roja Guillermo Maripán.

La modelo, que está en proceso de divorcio con Karol Lucero, desmintió esta informacón. "Es mi amigo hace siete años, entonces es lógico que nos vean como se ven los amigos. Nada más”, dijo en declaraciones citadas por La Cuarta.

Instagram @franvirgiliocl

Ahora la creadora de contenido volvió a reaccionar, cuando una internauta mencionó al futbolista en su post de Instagram.

"No se las mandes al Maripán", escribió la usuaria en referencia a las osadas postales. "Se me calman, estoy completamente sola, niñas. No vean tanta televisión, que hace mal", expresó Virgilio en respuesta.

No es la primera vez que la modelo aclara su estado sentimental. Tras desfilar en la Gala de Viña, también habló de su soltería. "Estoy contenta, feliz, tranquila y sola, no quiero conocer a nadie. Estoy en un crecimiento personal, estoy trabajando en mí. Yo por el momento me quedo solita", dijo entonces.

Instagram @franvirgiliocl

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