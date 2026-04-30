"Una falta de empatía tremenda": El descargo de Mariana Derderián a casi dos años de la muerte de su hijo

30 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Mariana Derderian estuvo invitada en el pódcast de Javiera Quiroga, quien le preguntó su opinión sobre los diez días de licencia que les dan a los trabajadores cuando fallecen sus hijos.

La actriz confesó que casi dos años después de la muerte de su hijo Pedro, no sabe si todavía se encuentra en estado de shock. El niño de seis años murió el 8 de mayo de 2024 durante un incendio en su casa, una tragedia que le cambió la vida a la artista.

El descargo de Mariana Derderian

Durante su participación en "Más que titulares", Mariana Derderián dijo que se siente afortunada por haber podido estar un año sin trabajar tras la muerte de su hijo, pero considera "macabro" el corto tiempo legal que se otorga en Chile a quienes sufren una pérdida como la suya.

"Es inhumano. Es cruel. Es de una falta de empatía tremenda. Yo te diría que si el postnatal dura 6 meses, debería ocurrir lo mismo", expresó inicialmente.

Captura YouTube @javiera.quiroga

"¿Cuántos días te echas haciendo trámites? Solo trámites, que el Servicio Médico Legal, que el cementerio, que la ceremonia... se te fueron tres o cuatro días y tienes que pararte, tienes que parar a tus hijos, si tienes otros hijos, tienes que salir del shock", continuó.

"Yo todavía no sé si sigo en estado de shock. Yo no tengo idea cuándo eso se determina. ¿Quién lo determina? ¿Lo determino yo, lo determina un doctor? No tengo idea", apuntó.

"Tú pasas mucho tiempo diciendo antes de abrir los ojos: '¿Esto pasó o no pasó?', en las mañanas. Mucho tiempo desde la negación, que es absolutamente natural en todos los seres humanos. Entonces, después de la negación viene el proceso de aceptación", comentó.

"Los hijos tienen otros procesos súper distintos y en ese sentido me parece que es realmente espantoso", concluyó.

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