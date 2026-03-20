"¿Y quién la cuida?": La certera respuesta de Mariana Derderián a comentario por su viaje a la India

20 mar. 2026 - 19:40 hrs.

Mariana Derderian se encuentra disfrutando de unas vacaciones inolvidables en la India y, a través de sus redes sociales, ha compartido algunos de los momentos más significativos de su travesía.

En uno de sus reels, la actriz y conductora reflexionó sobre lo que ha significado este viaje para ella y agradeció la nueva perspectiva sobre la vida que aprendió en este lugar. Sin embargo, recibió un comentario que llamó su atención y no dudó en responderlo con serenidad.

La respuesta de Mariana Derderián

"Tú viajas caleta y a tu hija, ¿quién la cuida?", escribió una usuaria en referencia a Leticia, la hija de Mariana, quien tiene actualmente 11 años.

Instagram @mariana.derderian

Lejos de generar polémica, Derderian optó por contestar de manera tranquila y sin complicaciones. Con unos emoticones de corazón, escribió “ando con ella" para aclarar la situación de manera certera.

De esta manera, la actriz reveló que su viaje de sanación por la India no lo emprende necesariamente sola, sino en compañía de su hija primogénita, fruto de su relación con su expareja Francisco Aravena.

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