Mariana Derderian abre baúl de los recuerdos y revive a querido personaje: "Me entró el vestido de Floribella"

16 abr. 2026 - 16:50 hrs.

Mariana Derderian marcó la infancia de muchos chilenos al ser parte de una de las producciones infantiles más conocidas de este país.

Y es que cuando la popularidad de la serie argentina "Floricienta" explotó en Chile, se realizó una versión local que fue protagonizada por Mariana.

Fue así como "Floribella" pasó a la memoria de muchos chilenos y chilenas que la disfrutaban durante su infancia y adolescencia.

Mariana Derderian revive a "Floribella"

"Mira, es el original vestido... Me entró el vestido de Floribella, no puedo creerlo...", dice Derderian en el video que subió a Instagram, donde muestra que la ropa que ocupaba durante la grabación de esta ficción todavía le queda buena.

De todas formas, casi al final del registro afirma que debe "hundir" un poco el estómago y recostarse sobre una cama porque le queda algo apretado, terminando el registro con algo de humor.

Los comentarios de sus cercanos y seguidores de inmediato rememoraron aquella época, destacando que sigue igual de linda y alegre que en esos, en los que su rol como "Floribella" la llevó a lo más alto de la escena nacional, siendo recordada para siempre.

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