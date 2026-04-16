No llegó nadie al remate de lujosa casa de Mauricio Pinilla: Este es el millonario valor de la propiedad

16 abr. 2026 - 13:45 hrs.

Ningún postor se presentó en la consultora inmobiliaria que puso en remate la casa de Mauricio Pinilla, un inmueble de 500 metros cuadrados ubicado en el condominio Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina.

Para el exfutbolista los últimos meses han estado marcados por serias complicaciones, como un cáncer de piel por el que recibe tratamiento, su declaración de quiebra y la forzosa venta de algunos de sus bienes.

El valor de la casa en remate de Mauricio Pinilla

El pasado 25 de febrero la marca "Pinigol" y el auto BMW de Mauricio Pinilla pasaron a manos de nuevos propietarios durante una subasta.

En esa ocasión otras de sus pertenencias no lograron venderse, tal como ocurrió este miércoles cuando entró en remate la mencionada vivienda.

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Según detalla Las Últimas Noticias (LUN), la enorme casa con pisos de mármol, quincho, jacuzzi y piscina se estaba rematando por 36.041 UF, equivalentes a $1.438.796.004.

Sin embargo, una plataforma inmobiliaria la estaba ofreciendo por un monto menor, 34.000 UF; quizá por esa razón no tuvo éxito el remate, señala el reporte. Además, los posibles compradores debían presentar un vale vista por 3.604 UF, es decir, el 10% del valor de la propiedad.

“En caso de no presentarse postores, deberá realizarse un nuevo remate cuyo mínimo deberá ser el 50% del fijado originalmente, salvo acuerdo en contra de los acreedores”, declaró a LUN la abogada Rebeca Pohl. Ahora debe transcurrir un lapso mínimo de 20 días para volver a subastar la casa.

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