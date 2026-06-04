La sucesora de El Jardín de Olivia: Conoce al elenco de la próxima teleserie de la tarde

04 jun. 2026 - 20:45 hrs.

La historia de El Jardín de Olivia está avanzando cada vez más rápido y pronto llegará a su final. Por lo mismo, Mega ya tiene preparada una nueva historia para las tardes.

Esta nueva teleserie de la tarde prometerá mantener a los espectadores al borde del asiento y, al igual que sus predecesoras: Juego de Ilusiones y El Jardín de Olivia, llenará de intriga, drama y tensión la pantalla chica nacional.

Cabe destacar que en El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) recibirá la ubicación de Olivia (Violeta Silva) e irá tras su pista, lo que dejará al empresario servido en la trampa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El elenco de la nueva teleserie de la tarde de Mega

Precisamente, en un video que se reveló de las sesiones de fotografía del elenco, podemos ver a algunos de los actores que serán parte de esta nueva producción.

En concreto, los actores y actrices que serán parte de esta nueva teleserie son: Octavia Bernasconi, Francisca Armstrong, Carlos Díaz, Lorena Bosch, Francisco Reyes Cristi, Catalina Guerra, Andrew Bargsted, César Caillet, Simón Pesutic, Katyna Huberman, Francisco Ossa y María Jesús Godoy, quien debutará en producciones.

Mega

Uno de los aspectos más característicos de esta teleserie es que Francisca Armstrong, a quien pudimos ver en Al Sur del Corazón, tendrá un look muy cambiado, ya que estará con el pelo corto y negro.

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