Programación de Mega para este domingo 26 de julio: A esta hora se emitirá Miss Universo Chile 2026

25 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Este domingo 26 de julio, Miss Universo Chile 2026 vivirá una de sus jornadas más decisivas con la realización de las semifinales, instancia en la que se definirán las candidatas que avanzarán a la gran final del certamen.

Durante las últimas semanas, Mega ha acompañado a las aspirantes en cada etapa de la competencia, mostrando de cerca su preparación, los desafíos que han debido superar y el camino que recorren para cumplir el sueño de representar a Chile en Miss Universo.

Esta noche, la competencia dará un nuevo paso con una exigente semifinal, donde las participantes buscarán asegurar un lugar en la gran final y mantenerse en carrera por la corona que les permitirá representar a Chile en Puerto Rico.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 26 de julio?

Todo sobre Programación