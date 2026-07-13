Miss Maipú - Semifinalista

13 jul. 2026 - 09:00 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 11:56 hrs.

Representando a la comuna de Maipú, Roxana Hernández quiere derribar el estigma de que la maternidad limita los sueños de las mujeres. Su mensaje busca demostrar que ser mamá no impide asumir nuevos desafíos ni perseguir grandes metas.

A través de su historia espera inspirar a otras madres a confiar en sí mismas y a recordar que nunca es tarde para cumplir un objetivo.

Un dato curioso: Es aracnofóbica y, cuando aparece una araña en su casa, quien suele acudir en su ayuda es su propio hijo.

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