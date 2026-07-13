Miss Huechuraba - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:55 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 11:59 hrs.

Representando a la comuna de Huechuraba, Javiera Pino busca utilizar esta plataforma para acompañar a las mujeres en un proceso de reconciliación con su verdadera identidad. Cree que muchas veces la sociedad impulsa a adaptarse para encajar, por lo que su invitación es a abrazar la autenticidad sin miedo.

Además de destacar por su mensaje, Javiera también llama la atención por su estatura: con 1,85 metros es la candidata más alta de esta edición de Miss Universo Chile.

Un dato curioso: Aunque le gustaría ayudar más personas, su fobia a las agujas le impide donar sangre, ya que fue vetada del sistema de donantes debido a ese temor.

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