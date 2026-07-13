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Catalina Vallejos

Catalina Vallejos

Miss Pucón - Semifinalista

  • Por Mega

Representando a la comuna de Pucón, Catalina Vallejos quiere inspirar a las personas a creer en sí mismas y demostrar que siempre es posible salir adelante, incluso frente a las mayores adversidades. Para ella, cada persona puede convertirse en una luz para quienes la rodean.

Su mensaje invita a mantener la esperanza y confiar en que los momentos difíciles también pueden transformarse en oportunidades.

Un dato curioso: Sus amigos dicen que tiene un talento muy peculiar, cuando suena la alarma, se levanta de inmediato, "como un robot".

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