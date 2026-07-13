Miss Temuco - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:45 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:06 hrs.

Representando a la comuna de Temuco, Krishna Sandoval asegura que su principal objetivo no es solo alcanzar una corona, sino también visibilizar el trabajo social que realiza junto a familias en situación de vulnerabilidad.

A través del certamen espera dar mayor difusión a estas iniciativas y demostrar que el impacto de una reina puede ir mucho más allá del escenario.

Un dato curioso: Aunque obtuvo su licencia de conducir hace más de un año, todavía no se atreve a manejar.

Todo sobre Miss Universo Chile