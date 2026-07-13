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Krishna Sandoval

Krishna Sandoval

Miss Temuco - Semifinalista

  • Por Mega

Representando a la comuna de Temuco, Krishna Sandoval asegura que su principal objetivo no es solo alcanzar una corona, sino también visibilizar el trabajo social que realiza junto a familias en situación de vulnerabilidad.

A través del certamen espera dar mayor difusión a estas iniciativas y demostrar que el impacto de una reina puede ir mucho más allá del escenario.

Un dato curioso: Aunque obtuvo su licencia de conducir hace más de un año, todavía no se atreve a manejar.

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