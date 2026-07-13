Candidatas
Krishna Sandoval
Miss Temuco - Semifinalista
Representando a la comuna de Temuco, Krishna Sandoval asegura que su principal objetivo no es solo alcanzar una corona, sino también visibilizar el trabajo social que realiza junto a familias en situación de vulnerabilidad.
A través del certamen espera dar mayor difusión a estas iniciativas y demostrar que el impacto de una reina puede ir mucho más allá del escenario.
Un dato curioso: Aunque obtuvo su licencia de conducir hace más de un año, todavía no se atreve a manejar.
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