Miss Los Ángeles - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:51 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:02 hrs.

Representando a la comuna de Los Ángeles, Mariane Kiss quiere demostrar que nunca es tarde para cumplir los sueños. Además, busca dar visibilidad al proyecto Alma Libre, iniciativa que la llena de orgullo y que espera seguir impulsando gracias a esta plataforma.

Su participación refleja la convicción de que siempre existe una nueva oportunidad para comenzar y alcanzar las metas personales.

Un dato curioso: Desde pequeña mantiene un vínculo muy especial con los caballos, animales que considera su refugio y el lugar donde encuentra tranquilidad.

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