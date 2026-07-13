Candidatas
Claudia Arteaga
Miss Rancagua - Semifinalista
Representando a la comuna de Rancagua, Claudia Arteaga busca acercar los concursos de belleza a niñas y jóvenes chilenas que creen que estos espacios están lejos de su realidad. Su mensaje es claro: cualquier mujer puede atreverse a participar.
Quiere demostrar que los sueños no dependen del lugar de origen, sino de la perseverancia y la preparación.
Un dato curioso: Es patinadora artística, representó a Chile en Brasil y obtuvo importantes logros. Hoy mantiene esa disciplina en pausa para evitar lesiones, aunque espera retomarla en el futuro.
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