Miss Rancagua - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:42 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:09 hrs.

Representando a la comuna de Rancagua, Claudia Arteaga busca acercar los concursos de belleza a niñas y jóvenes chilenas que creen que estos espacios están lejos de su realidad. Su mensaje es claro: cualquier mujer puede atreverse a participar.

Quiere demostrar que los sueños no dependen del lugar de origen, sino de la perseverancia y la preparación.

Un dato curioso: Es patinadora artística, representó a Chile en Brasil y obtuvo importantes logros. Hoy mantiene esa disciplina en pausa para evitar lesiones, aunque espera retomarla en el futuro.

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