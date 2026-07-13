Miss Lo Barnechea - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:43 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:08 hrs.

Representando a la comuna de Lo Barnechea, Scarlette Hermosilla quiere inspirar a las mujeres a perseguir sus sueños sin miedo y demostrar que se puede ser multifacética. Cree firmemente en las segundas oportunidades y en que siempre es posible reinventarse.

Su historia refleja esa idea: dejó temporalmente su vida en Europa para competir en Miss Universo Chile y asegura que llegó con la convicción de quedarse porque va por la corona.

Un dato curioso: Vive hace siete años en Italia, es ingeniera biomédica y actualmente cursa un magíster en robótica. Además, ha recorrido más de 40 países y uno de sus pasatiempos favoritos es pintar con acuarela.

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