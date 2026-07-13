Miss Padre Las Casas - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:57 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 11:58 hrs.

Representando a la comuna de Padre de las Casas, Fernanda Sepúlveda quiere demostrar que el lugar de donde uno viene no define el futuro. Su mensaje invita a mantenerse fiel a la propia esencia y a no cambiar para intentar encajar.

Para ella, la autenticidad siempre será el mejor camino para construir una identidad sólida y alcanzar los objetivos personales.

Un dato curioso: Tiene un talento muy particular, ya que le encanta asustar a la gente y asegura que sus actuaciones son tan convincentes que casi siempre lo consigue.

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