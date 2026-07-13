Miss Peñalolén - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:56 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 11:59 hrs.

Representando a la comuna de Peñalolén, Carla González decidió participar pensando en todas las mujeres que aún no se atreven a dar el primer paso. Quiere demostrar que ser auténtica, trabajadora o tener cualquier condición personal nunca debería ser un impedimento para cumplir un sueño.

Su objetivo es convertirse en un ejemplo para quienes creen que estos escenarios no están hechos para ellas.

Un dato curioso: Tiene un alter ego llamado Juliana. Mientras Carla se define como más tímida, Juliana aparece cuando necesita sacar su lado más extrovertido y divertido.

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