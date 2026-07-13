Miss Las Condes - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:49 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:02 hrs.

Representando a la comuna de Las Condes, Javiera Barrie busca demostrar que el género nunca debe definir lo que una persona es capaz de hacer. Su mensaje apunta a derribar estereotipos y motivar a más mujeres a atreverse en espacios tradicionalmente masculinos.

Con esa convicción, espera inspirar a quienes aún dudan de sus capacidades y demostrar que no existen límites cuando hay determinación.

Un dato curioso: Es navegante de rally y asegura que puede manejar prácticamente cualquier vehículo con motor, desde motos hasta camiones con rampla. Además, tiene un talento especial para los videojuegos, especialmente Candy Crush.

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