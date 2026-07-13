Candidatas
Javiera Barrie
Miss Las Condes - Semifinalista
Representando a la comuna de Las Condes, Javiera Barrie busca demostrar que el género nunca debe definir lo que una persona es capaz de hacer. Su mensaje apunta a derribar estereotipos y motivar a más mujeres a atreverse en espacios tradicionalmente masculinos.
Con esa convicción, espera inspirar a quienes aún dudan de sus capacidades y demostrar que no existen límites cuando hay determinación.
Un dato curioso: Es navegante de rally y asegura que puede manejar prácticamente cualquier vehículo con motor, desde motos hasta camiones con rampla. Además, tiene un talento especial para los videojuegos, especialmente Candy Crush.
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