Candidatas
Sofía Surriba
Miss Concepción - Semifinalista
Representando a Concepción, Sofía Surriba llega al concurso con la convicción de que la disciplina, la constancia y la pasión pueden abrir grandes oportunidades. Su energía y sensibilidad encuentran su mejor expresión a través del movimiento.
La danza ha sido parte de su vida desde siempre. Es bailarina y ha dedicado gran parte de su historia a perfeccionarse en esta disciplina, convirtiéndola en una de sus mayores pasiones y en una forma de expresar quién es.
Un dato curioso: Si hay un lugar donde Sofía se siente completamente en casa, es sobre un escenario, pero por algún extraño motivo siempre que está cerca de uno... ¡Se muere de ganas de ir al baño! Tanto que ha tenido percances por eso.
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