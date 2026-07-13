Candidatas
Martina Avendaño
Miss Talca - Semifinalista
Representando a la comuna de Talca, Martina Avendaño quiere representar a todas las mujeres que alguna vez sintieron que debían dejar de lado sus talentos o capacidades. Su mensaje invita a reencontrarse con la propia identidad y sentirse seguras de quienes son.
Para ella, nunca es tarde para volver a apostar por los sueños personales y recuperar aquello que parecía olvidado.
Un dato curioso: Uno de los talentos que más sorprende a quienes la conocen es su increíble movimiento de caderas al bailar.
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