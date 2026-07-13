Miss La Reina - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:53 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:01 hrs.

Representando a la comuna de La Reina, Sofía Arteaga llega con el propósito de promover la educación emocional, el amor propio y la seguridad en las mujeres. Está convencida de que la verdadera transformación nace cuando cada persona se siente libre de mostrarse con autenticidad.

Para ella, Miss Universo Chile es una oportunidad para reforzar la confianza femenina y recordar que el crecimiento personal comienza aceptándose tal como uno es.

Un dato curioso: Estudió en un colegio de religiosas, experiencia que, asegura, fortaleció su cercanía con otras mujeres. Además, tiene un pomerania color chocolate llamado Jack, al que considera como un hijo.

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