Miss Machalí - Semifinalista

13 jul. 2026 - 08:52 hrs. | Act. 14 jul. 2026 - 12:01 hrs.

Representando a la comuna de Machalí, Claudia Kaempfe llega con un sueño que durante mucho tiempo dejó pendiente. Hoy quiere demostrar que nunca es tarde para perseguir aquello que realmente apasiona, mientras impulsa la protección animal y un mayor acceso a la salud para las mascotas.

Su participación combina el deseo de cumplir una meta personal con el compromiso de generar conciencia sobre el bienestar animal.

Un dato curioso: Además de competir en Miss Universo Chile, Claudia trabaja como locutora radial.

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