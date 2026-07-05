"Dándome mi tiempo...": Huru Pardo reveló en qué está actualmente tras renunciar a Volverías con tu ex? 2

05 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Hace tan solo un par de días se emitió el capítulo en el que Hurubachi Pardo renuncia a Volverías con tu ex? 2 y, ahora, ha realizado varias reflexiones en sus redes sociales.

En primera instancia, la periodista publicó el video de su salida y agradeció las relaciones que pudo establecer en el encierro.

"Volver a ver ese momento, acompañada del cariño de mis compañeros, me vuelve a llenar el corazón. Dentro de esta aventura conocí a personas maravillosas, con quienes compartí momentos únicos y con quienes creé lazos que espero mantener para siempre", expresó.

El presente de Hurubachi Pardo

Ahora, Huru Pardo abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y un mensaje de sus fanáticos le llamó la atención y lo publicó.

"Me encantaste, Huru. Que todo valga la pena, puras cosas buenas", expresó el seguidor de la periodista.

Tras lo anterior, la comunicadora recalcó su agradecimiento por los comentarios positivos que le han llegado: "Aunque algunos crean que no leo sus mensajes, he visto gran cantidad de ellos. Para mí fue una oportunidad que jamás pensé vivir, pero que disfruté mucho. Pero lo más lindo de todo ha sido el cariño que viví y que estoy recibiendo afuera".

Instagram

Finalmente, Huru se refirió a su presente tras la salida del reality de Mega: "Actualmente, estoy dándome mi tiempo, ya que es una experiencia muy intensa, pero me encantaría que sigan conociéndome tal y cual soy".

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