Vanesa Borghi toma una firme decisión sobre sus tratamientos estéticos: "Ya tengo una edad en la que..."

05 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Vanesa Borghi se inspiró en una de sus esteticistas para profundizar en los tratamientos estéticos que requiere a sus 43 años.

La influencer argentina siempre luce impecable en sus apariciones como modelo, presentadora de televisión o madre de familia; pero no solo se trata de maquillaje, outfits y peinados, también de salud.

La decisión de Vanesa Borghi sobre los tratamientos

Vanesa Borghi siente que llegó el momento de ocuparse más de la salud de su piel. La conductora de Familia por el Mundo visitó a la médica cirujana y esteticista Camila Shertzer Byrt, a quien le declaró su admiración.

"Hoy fui a ver a la estupenda y simpática @wedont_like para ver mi piel. Ya tengo una edad en la que es importante analizar qué productos realmente son los que necesito y no solo eso, sino qué tratamientos hacer", escribió sobre una imagen de la especialista.

"Ojo, no es canje ni nada de eso, pero me gusta su piel y cómo ella se ve, así que dije 'ya, poh, Cami, hazme un espacio en la agenda' y ahí estuve preguntando todo", finalizó.

La influencer argentina no reveló los resultados del análisis, pero seguramente luego contará más detalles al respecto.

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