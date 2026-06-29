"Simboliza amor, poder y energía": Vanesa Borghi se siente empoderada en un sensual vestido rojo pasión
El rojo es un color versátil que nunca pasa de moda y, para muchos, representa poder y resiliencia. Vanesa Borghi no escapa de esta tónica y así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.
La modelo y presentadora de televisión compartió unas fotos en las que muestra su lado más empoderado, ataviada en un sensual y vibrante vestido en un tono rojo pasión.
Vanesa Borghi y su empoderador vestido rojo
En las imágenes, Vanesa Borghi posa con un vestido largo y ceñido a su figura. La pieza resalta por su pronunciado escote halter, su espalda totalmente descubierta y por la fluida y dramática caída que adorna la parte central de la falda.
Como accesorio optó por un simple collar con una pepita de oro. Su cabello lo llevó suelto con rizos definidos y su maquillaje lo dejó sobrio, con sombras marrones y labios nude.
"El tan amado color rojo... Simboliza el amor, la pasión, poder, energía. En mi caso me siento empoderada cuando lo utilizo", escribió Vanesa en su post.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de