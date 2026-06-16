Este es uno de los vestidos de novia que lucirá Vanesa Borghi en su boda: Tardó media hora en elegirlos

16 jun. 2026 - 11:30 hrs.

Vanesa Borghi celebrará su boda religiosa con Carlos Garcés el próximo 8 de enero, una ceremonia para la que eligió dos vestidos de novia.

La conductora argentina hizo la selección en apenas media hora gracias a la ayuda de su madre Nancy, su hermana Noelia y dos amigas íntimas.

Las cómplices de Vanesa Borghi

"Para mí era muy importante que estuvieran ellas, especialmente mi mamá y mi hermana. Quería vivir este momento acompañada por las mujeres de mi familia, porque son personas fundamentales en mi vida y porque sabía que iban a ser sinceras conmigo", declaró en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

El lunes visitó la boutique especializada Nevada Novias con sus cuatro cómplices. "La prueba comenzó a las once de la mañana y yo creo que a las once y media ya estaba completamente decidido", relató sobre la experiencia.

"Todas estuvimos de acuerdo muy rápido y eso me dio mucha tranquilidad porque sentí que realmente eran los vestidos correctos. Cuando un diseño te enamora y todas dicen guauuu, ese es", agregó.

Instagram @vanesaborghi

"Creo que para mi mamá también ha sido un momento muy emocionante. Ella ha estado presente en todas las etapas importantes de mi vida y hoy estamos viviendo un período muy bonito como familia", expresó.

Los dos vestidos de novia

La modelo eligió dos diseños diferentes, uno para caminar al altar y otro que le diera más libertad durante el festejo. "La ceremonia religiosa es algo que espero con muchísima emoción, entonces quería un vestido que estuviera pensado para ese momento tan especial", detalló.

"Para la fiesta quería algo más cómodo. Uno quiere disfrutar, bailar, abrazar a la familia, compartir con los amigos", añadió.

Borghi compartió en sus historias de Instagram varias imágenes de su visita a la tienda y dio un vistazo a uno de sus dos trajes. La presentadora posó de espaldas en una postal en la que se aprecia el elegante diseño estilo sirena con aplicaciones, bordados y una impresionante cola.

"¡Hoy fui a elegir el vestido para el matrimonio y quedé enamorada de varios! Jajaja, así que en lugar de uno me llevaré dos", escribió.

Instagram @vanesaborghi

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