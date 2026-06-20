El desahogo de Vanesa Borghi en medio de sus planes de boda: "¿Cómo no voy a colapsar un ratito?"

20 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Para Vanesa Borghi los últimos días han sido abrumadores, por lo que se dio permiso para sentirse "colapsada" por un momento, tal y como lo confesó en sus historias de Instagram.

La influencer acaba de celebrar su cumpleaños 43 y el de su madre, quien viajó desde Argentina para acompañarla a elegir los vestidos de novia que lucirá en su matrimonio con el padre de sus hijos, Carlos Garcés. Los preparativos de la boda y otros eventos importantes mantienen su agenda apretada.

El desahogo de Vanesa Borghi

En los últimos meses Vanesa Borghi y Carlos Garcés han estado ocupados con las remodelaciones de su nueva casa. Esto sin contar con la crianza de Teo, de casi dos años y Alma, a quien la presentadora dio a luz el pasado mes de febrero y cuyo bautizo celebró hace poco.

Pero la carrera de la modelo argentina no se detiene. Por ejemplo, el 14 de junio estrenó la segunda temporada del programa Familia por el mundo en Mega.

En medio de tantos asuntos que atender, Vanesa se desahogó en una de sus historias de Instagram, donde enumeró algunos de estos temas y admitió su cansancio.

"Cambio de casa, bautizo, cumpleaños, lanzamiento de programa, matrimonio civil, ceremonia por iglesia (y a todo esto, con dos niños ). ¿Cómo no voy a colapsar un ratito? ¡Obvio!", expresó.

Instagram @vanesaborghi

Borghi y Garcés celebrarán su boda religiosa el próximo 8 de enero. La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2025 durante un viaje a Croacia.

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