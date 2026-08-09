"Intentando volver de a poco": Vanesa Borghi retoma su entrenamiento físico tras embarazos

09 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Seis meses después del nacimiento de su segunda hija, Alma, fruto de su relación con el ingeniero Carlos Garcés, Vanesa Borghi se dio la oportunidad de retomar su rutina de entrenamiento físico.

Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde admitió que, para ella, habituarse nuevamente al ejercicio no es un proceso sencillo.

Vanesa Borghi sobre su retorno a la actividad física

"Nadie dijo que sería fácil, pero acá estamos después de mucho tiempo sin entrenar por los embarazos", escribió la modelo en su registro.

Instagram @vanesaborghi

En él, Vanesa está parada de puntillas sobre una máquina reformer. El ejercicio de ese momento consistió en hacer sentadillas controladas, mientras mantenía sus brazos hacia el frente y sostenía en las manos una pequeña pelota.

"Intentando volver de a poco", agregó la argentina radicada en Chile sobre este nuevo comienzo que demuestra su compromiso con el bienestar.

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